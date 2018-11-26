Hakan Gündoğar: "Ryan Babel kadro dışı kalabilir"
Beşiktaş’ta savunması istenen Ryan Babel’in kadro dışı kalması gündeme geldi. Son gelşmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
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