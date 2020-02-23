Gürcan Bilgiç: Ersun Yanal ile konuştum ''İstifa etmedim'' dedi
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu skorla 21 yıldır evinde kaybetmediği ezeli rakibine boyun eğdi. Maçın ardından Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edildi. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç de canlı yayında Ersun Yanal ile mesajlaştığını ve Yanal'ın, "İstafa etmedim" dediğini söyledi.
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