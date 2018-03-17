G.Saray'dan derbi paylaşımı!
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından derbi öncesi bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda: ''Zaferler senin ruhunda var'' denildi... İşte o paylaşım...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Kadıköy'de kazanamayan teknik direktörler
- Galatasaray'ın tarihi antrenmanından kareler
- 2018 yılı UEFA sıralaması
- Şampiyonluk oranları güncellendi!
- Victoria Lopyreva, Boca Juniors'ı ziyaret etti!
- İşte Galatasaray’a gelebilecek 8 ceza
- Galatasaray, Akhisar maçı hazırlıklarına başladı
- Gomis ve Kameni'nin büyük sırrı!