Göztepe yine başarmak istiyor
Süper Lig'in son haftasına küme düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe 3. kez ligde kalmayı başarmanın peşinde. Bursaspor ve BB Erzurumspor da son hafta düşme üzüntüsü yaşamak istemiyor.
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