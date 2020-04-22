Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut sahaya inecekleri tarihi açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe Tenik Direktörü İlhan Palut A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle karantinada olan tecrübeli teknik adam bu süreci anlattı. Palut, "7 Nisan'da gruplar halinde antrenmanlara başlayacağız." ifadeleri kullandı.
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