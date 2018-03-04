Gomis'e Fransa'da Aleyna Tilki sürprizi
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in, Fransa'da katıldığı TV programında Aleyna Tilki'nin "O sen olsan bari" şarkısı çalındı.
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