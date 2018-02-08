Gomis: Fatih Hoca kulağımı çekti!

4-1 biten Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının ardından Bafetimbi Gomis, A Spor' konuştu: "Bu akşam keyifli bir oyun geçirdik. Bu kupanın önemini de biliyoruz, bizim için önemli. Bu şekilde devam etmeyi umuyoruz. Geçen hafta performansım iyi değildi. Fatih Hoca bana gerekli uyarıları yaptı, kulağımı çekti. Bana bir baba gibi yaklaştı, ben de ona bir oğul gibi cevap vermek istedim."