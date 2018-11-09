Golü kurtarması için çocuğunu topa iten 'yılın babası'
Galler'deki çocuklar futbol maçında kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de Bow Street FC ile Ysgol Llanilar arasında oynanan 8 yaş altı minikler maçında kaydedilen görüntüler sosyal medyanın diline düştü.
Bir pozisyonda kaledeki oğlunun uygun zamanda hamle yapamayacağını anlayan baba çocuğunu gelen topa doğru itti. Minik çocuk babasının da desteğiyle ilk anda golü kurtarsa da devamında topu ağlarında görmeye engel olamadı.
Görüntüler sosyal medyada 'yılın babası' yorumları yapılarak binlerce kez paylaşıldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte futbolculuk kariyerleri sürerken hapse giren yıldızlar...
- 'Şöhretler Maçı'ndan kareler
- "Kötü karakterli milyoner!"
- TPFD'den bedelli harekatı!
- Bu yıl değeri en çok düşen 8 Türk futbolcu
- Beckham'ın oğlu Brooklyn Aleyna Tilki'yi takibe aldı
- Amatör küme maçında hakem hayat kurtardı
- Usain Bolt kadro dışı bırakıldı!