Golü kurtarması için çocuğunu topa iten 'yılın babası'

Galler'deki çocuklar futbol maçında kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de Bow Street FC ile Ysgol Llanilar arasında oynanan 8 yaş altı minikler maçında kaydedilen görüntüler sosyal medyanın diline düştü.

Bir pozisyonda kaledeki oğlunun uygun zamanda hamle yapamayacağını anlayan baba çocuğunu gelen topa doğru itti. Minik çocuk babasının da desteğiyle ilk anda golü kurtarsa da devamında topu ağlarında görmeye engel olamadı.

Görüntüler sosyal medyada 'yılın babası' yorumları yapılarak binlerce kez paylaşıldı.