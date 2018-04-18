GOL: Galatasaray 0-2 Akhisarspor (35' Selezynov).
İlk maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray karşısında 35. dakikada Seleznyov'un golüyle devreye 2-0 önde girdi.
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