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Gol attık diye sevinen kalecinin yediği gol olay oldu

Hajduk Split'in Slaven Koprivnica'yı konuk ettiği maçta çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Slaven Koprivnicalı futbolcular gol attıklarını düşünüp sevinirken, gol yediler.

Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split-Slaven Koprivnica mücadelesinde son yılların en ilginç pozisyonu yaşandı.

GOL OLDU DİYE SEVİNİRKEN GOL YEDİ

Hajduk Split kalecisinin önde olduğunu gören Koprivnicalı futbolcu topu kaleye gönderdi. Kalecinin inanılmaz müdahalesi sonrası top direkten dönerken, pozisyonun gol olduğunu zanneden Koprivnicalı futbolcular sevinmeye başladı.

Bu esnada oyuna devam eden Hajduk Splitli oyuncular kontra atağa kalktı. Koprivnica kalecisi de sevincini yedek kulübesindeki arkadaşlarıyla paylaşırken pozisyonun gol olmadığını anladı ve kalesine doğru koşmaya başladı.

Ancak kaleye dönmekte geç kalan kaleci, Hajduk Split'in golüne engel olamadı.

Hajduk Split, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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27 Ekim 2019 , Pazar
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