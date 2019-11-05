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Göksel Gümüşdağ: UEFA'nın bu siyasi tavrı kabul edilemez

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği başkanının seçildiği toplantıda çarpıcı bir açıklama yaptı. UEFA'nın çifte standartını kınıyoruz. Süper Lig'in 18 kulübü olarak esas olan ülkemizin itibarıdır. 18 başkanımızın da imzası var. Onlara da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ'ın açıklamaları şöyle;

Gümüşdağ, UEFA'nın İrfan Can Kahveci'nin ardından 5 futbolcu için daha soruşturma başlattığını ve bunu 18 kulüp olarak kınadıklarını belirterek, "Tüm kulüp başkanları olarak imzamızla yapacağımız deklorasyonu UEFA'ya yollayacağız.

Futbolcularımızın verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma başlatan UEFA, futbolcularımız 6 hakkında disiplin soruşturması başlattı. UEFA'nın bu siyasi tavrı kabul edilemez.

Kulüpler Birliği olarak UEFA'nın çifte standartını kınıyoruz. Süper Lig'in 18 kulübü olarak esas olan ülkemizin itibarıdır. 18 başkanımızın da imzası var. Onlara da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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05 Kasım 2019 , Salı
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