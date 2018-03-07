Genç yetenekten Ibrahimovic golü!
İngiltere'de oynanan alt lig maçında bu genç oyuncunun ceza sahası dışından attığı gol Zlatan Ibrahimovic'ten alışık olduğumuz jeneriklik golleri getirdi...
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