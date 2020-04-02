Gaziantep FK'nın yıldızı Güray Vural: Futbolu çok özledik
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen tecrübeli futbolcu Güray Vural, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Güray, karantina sürecinde neler yaptıklarını anlatırken, geleceği hakkında da konuştu. Ayrıca tecrübeli isim futbolcu çok özlediğini dile getirdi.
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