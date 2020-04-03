Galatasaraylı Mario Lemina: Sahalara dönmeyi heyecanla bekliyorum
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Mario Lemina, karantina günlerinde evinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Futbol oynamayı çok özlediğini aktaran Gabonlu yıldız, sahalara dönmeyi heyecanla beklediğini söyledi.
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