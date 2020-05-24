Galatasaraylı futbolculardan Ramazan Bayramı mesajı
Galatasaraylı futbolcular, Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından paylaşılan ve yabancı futbolcuların da Türkçe konuşarak ilettiği bayram mesajları, çok sayıda etkileşim aldı.
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, sarı-kırmızılı futbolculardan; Emre Akbaba, Andone, Okan Kocuk, Mariano, Saracchi, Taylan Antalyalı, Michael Seri, Şener Özbayraklı ve Marcao, taraftarlarının ve tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Yayımlanan kutlama mesajında yer alan Andone, Mariano, Saracchi, Seri ve Marcao, taraftarlara Türkçe seslendi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
BENZER VİDEOLAR
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.