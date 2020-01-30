Galatasaraylı Emre Akbaba EURO 2020'yi hayal ediyor
8 ay uzak kaldığı sahalara gollerle dönen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Akbaba, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymeyi hedefliyor.
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