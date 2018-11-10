Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına çıkıyor. İşte sarı kızmızılıların maça başlaması beklenen ilk 11'İ...
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