Galatasaray'dan Vedat Muriç için yeni teklif

Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrutusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda öncelik hücum hattına verildi. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne'den istediği katkıyı alamayan, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile de yollarını ayıracak olan Cimbom'da forvet transferindeki öncelik Çaykur Rizespor'un yıldız golcüsü Vedat Muriç'e verildi.

Kosovalı forvetin transferi için bir süredir Rizesporlu yöneticilerle temas halinde bulunan Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Muriç transferi için yeni bir teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki golcü için 3 milyon Euro, satıştan %15 pay + Ozornwafor (kiralık) teklif etti.

Adı Fenerbahçe ve Toulouse ile de anılan Vedat Muriç, transferiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Muriç'in açıklamaları şu şekilde:

"Bonservis bedelimin gerçekçi boyutlara ulaşmasını bekliyorum. Zaten bonservis görüşmeleri yapılıyorsa bu ayrılacağımın göstergesidir. Gönlüm Galatasaray'da, sürecin tarafları yıpratmamasını istiyorum. Bugün için planlarım arasında yurt dışı yok."