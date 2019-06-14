Galatasaray'dan Vedat Muriç için yeni teklif - Son dakika Galatasaray videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Galatasaray'dan Vedat Muriç için yeni teklif

Galatasaray'dan Vedat Muriç için yeni teklif

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da listenin başındaki isim Çaykur Rizespor'un yıldız golcüsü Vedat Muriç. Kosovalı golcünün transferi için bir süredir Rizespor yönetimiyle görüşen sarı-kırmızılılar, Muriç için yeni bir teklif yaptı.

Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrutusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda öncelik hücum hattına verildi. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne'den istediği katkıyı alamayan, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile de yollarını ayıracak olan Cimbom'da forvet transferindeki öncelik Çaykur Rizespor'un yıldız golcüsü Vedat Muriç'e verildi.

Kosovalı forvetin transferi için bir süredir Rizesporlu yöneticilerle temas halinde bulunan Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Muriç transferi için yeni bir teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki golcü için 3 milyon Euro, satıştan %15 pay + Ozornwafor (kiralık) teklif etti.

Adı Fenerbahçe ve Toulouse ile de anılan Vedat Muriç, transferiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Muriç'in açıklamaları şu şekilde:

"Bonservis bedelimin gerçekçi boyutlara ulaşmasını bekliyorum. Zaten bonservis görüşmeleri yapılıyorsa bu ayrılacağımın göstergesidir. Gönlüm Galatasaray'da, sürecin tarafları yıpratmamasını istiyorum. Bugün için planlarım arasında yurt dışı yok."

Öğrenciler karnelerini Trabzonspor formalarıyla aldılar

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
14 Haziran 2019 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN