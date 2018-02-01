Galatasaray'dan penaltı isyanı!
Galatasaray, 9. dakikada Belhanda'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
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