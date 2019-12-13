Galatasaray'dan flaş Nzonzi kararı!
Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Aslında Fatih Terim'in uzun süredir bahsettiği kadro içerisinde yaşancak değişimin ilk hamlesini biraz erken görmüş olduk. Nzonzi'nin kiralık sözleşmesinin feshedilmesi beklenen bir olmadı çünkü son dönemde özellikle PSG maçı sonrasında ayyuka çıktığı üzere Nzonzi ile Galatasaray teknik ekibi arasında kimya uyuşmazlığı vardı. Nzonzi de PSG maçı sonrası röportajında gösterdiği tepkilerle bunu net bir şekilde ortaya koydu. Galatasaray bugün Ankaragücü karşılaşması için son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman bitiminde de bu karar resmen açıklandı. Bu durum Nzonzi ile sınırlı kalmayacak ve kadro içerisinde birçok isim için buna benzer kararların alınması sürpriz olmayacak. Nzonzi için bundan sonra menajeriyle görüşülecek ve devre arasında kiralık sözleşmesinin feshedilmesi söz konusu olacak. Nzonzi'nin Galatasaray'da kalması pek mümkün gözükmüyor."
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