Galatasaray'dan 5 milyon euro'luk kar

Dört büyükler arasında kar eden tek kulüp Galatasaray oldu.

KPMG Football Benchmark ekibinin, Türkiye'nin spordaki dört devi arasında yaptığı analize göre, son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 146 milyon euro'luk işletme geliriyle zirvede yer aldı.

111 milyon euro'luk geliriyle Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş 99 milyon euro'yla üçüncü, Trabzonspor'un ise 45 milyon euro ile dördüncü sırada bulunuyor.

Vergi sonrası kar-zararda artıya geçen tek kulüp, 5 milyon euro'yla Galatasaray olarak dikkat çekti.

Beşiktaş'ın vergi sonrası zararı 49 milyon euro, Fenerbahçe'nin 33 milyon euro, Trabzonspor'un ise 10 milyon euro.

Personel giderlerinde 86 milyon euro'yla Fenerbahçe başı çekerken, Galatasaray'ın personel gideri 71 milyon euro oldu.

Beşiktaş'ın personeline ödediği ücretin toplamı 69 milyon euro, Trabzonspor'un ise 30 milyon euro olduğu kaydedildi...