Galatasaray'da Yusuf Erdoğan krizi! Fatih Terim çıldırdı
Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Yusuf Erdoğan'ın formalı fotoğraf paylaşması Florya'da tepki çekti. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Yusuf Erdoğan'ın bu hareketinin Fatih Terim'i kızdırdığını ifade etti.
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