Galatasaray'da son durum
Süper Lig'de ikinci devrede oynadığı 5 maçı da kazanarak zirve yarışında iddialı duruma gelen Galatasaray, çıkışını Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor. İşte derbi öncesinde sarı-kırmızılı takımdaki son durum...
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