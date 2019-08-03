"Galatasaray'da mükemmel bir takım kurduk"
Italya Serie A takımlarından Udinese'nin teknik direktörü Igor Tudor, eski takımı Galatasaray'da kurdukları kadronun iki kez şampiyon olduğunu söyledi.
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