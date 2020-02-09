Galatasaray'da hedef 5'te 5
Galatasaray, Süper Lig'in 21. hafta maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 36 puanla 20. haftayı 6. sırada tamamladı.
Kasımpaşa ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 16 puan topladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazanmıştı.
Galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti.
Galatasaray, Kasımpaşa maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
Belhanda cezalı
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda tedavisi tamamlanan Marcelo Saracchi ile koşu çalışmalarına başlayan Radamel Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.
Sarı kart cezasını tamamlanan Mario Lemina da görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.
Galatasaray'da ceza sınırında olan Adem Büyük ise Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Cengiz Ünder'de sıcak saatler yaşanıyor! Görüşmede Galatasaray detayı
- Galatasaray taraftarından yönetime isyan! ''Krediniz tükeniyor''
- Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...
- Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest! Galatasaray...
- Galatasaray'da Babel'in ardından piyango gibi ayrılık!
- Galatasaraylı isim imza atmamak için direniyor! Fenerbahçe detayı...
- Spor yazarları Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
- İşte Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim'in işaret ettiği 5 isim!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.