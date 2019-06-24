Galatasaray'da gündem yeniden Trezeguet
Galatasaray yönetimi, Mısırlı forvet Trezeguet için Kasımpaşa ile anlaşma noktasına geldi.. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcu için 7 milyon euro'yu gözden çıkardı...
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