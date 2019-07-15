Galatasaray'da Fernandes harekatı
Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray, eski Beşiktaşlı futbolcu ?Manuel Fernandes'i gündemine aldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Galatasaray'ı istiyor!
- Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!
- Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor için resmi açıklama!
- Fenerbahçe derken Galatasaray... Garry Rodrigues'ten ters köşe! Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray son dakika haberi: Terim istedi Galatasaray bitiriyor!
- Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu | Son dakika haberleri
- Muriç'i Fener'e kaptıran Aslan bu kez işi bitiriyor! Süper golcü geliyor... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.