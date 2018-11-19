Galatasaray'da Belhanda şoku! Durumu belli oldu
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    Galatasaray'da Belhanda şoku! Durumu belli oldu

    Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Younes Belhanda sakatlığı sebebiyle ilk yarıyı kapattı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Faslı yıldızın sahalardan 6-8 hafta uzak kalacağını söyledi.

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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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