Galatasaray'da ara sonrası 4 imza
Galatasaray'da liglerin yeniden başlamasının ardından ilk etapta, Ryan Donk, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük yeni sözleşme imzalayacak.
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