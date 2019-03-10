Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi
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Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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10 Mart 2019 , Pazar
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