Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
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