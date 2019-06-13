Galatasaray'a Fenerbahçe'den ikinci transfer
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile ilgileniyor...
Galatasaray, Şener Özbayraklı'dan sonra Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Salih Uçan'ı da gündemine aldı.
Sarı lacivertli takımla yollarını ayıran Şener ile anlaşan sarı kırmızılılar, sezonu kiralık olarak gittiği Empolı'de tamamlayan Salih ile de ilgileniyor...
Fenerbahçe ile kontratı sona eren 25 yaşındaki oyuncu, yerli sıkıntısı yaşayan sarı-kırmızılı takımın yolunu tutabilir.
Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fatih Terim'in vereceği karar bekleniyor. Terim'in onaylaması halinde Salih, Galatasaray'a transfer olacak.
Geçen sezon Serie A'da 14 kez Empoli forması giyen Salih, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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