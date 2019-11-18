Galatasaray'a bir kötü haber de Babel'den
Hollanda'da sakatlanan Ryan Babel, Estonya ile yapılacak maçın aday kadrosundan çıkartıldı.
Galatasaray'da Falcao'nun durumu belirsizliğini koruyup, Andone dizindeki sakatlık nedeniyle devreyi kapatırken, Hollanda Milli Takım kampından gelen şok haber camiayı üzdü.
Hollanda Mİlli Takımı'na davet edilen Hollandalı golcü Ryan Babel, sakatlanınca Estonya maçının kadrosundan çıkarıldı.
Babel ile ilgili durum akşam saatlerinde netlik kazanacak. Galatasaray'ın şu an elinde forvet kalmadı.
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