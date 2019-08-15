Galatasaray sezona iyi başlıyor
Galatasaray, lig tarihindeki açılış maçlarına iyi başlıyor. Sarı kırmızılı takım, 61 açılış maçının 42'sinden galibiyetle ayrıldı.
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