Galatasaray: Onyekuru ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır
Galatasaray Kulübü, kiralık sözleşmesi sona erdiği için kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru ile ilgili açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Monaco'ya Henry Onyekuru'nun kiralama bedelinin ödenmediğine yönelik haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi: "Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Monaco, bir aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür."
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