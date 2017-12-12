Galatasaray maçında kırmızı kart çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, 5-1'in rövanşında Sivas BLD'ye 2-1 mağlup olsa da son 16'ya yükselen taraf oldu. Karşılaşmada ilk golü atan Samet Katanalp kırmızı kart gördü, Sivas Bld 10 kişi kaldı. Samet'in Ahmet Çalık'a yaptığı kayarak müdahale sonrası sarı-kırmızılı futbolcu sakatlık geçirdi.