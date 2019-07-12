Galatasaray Leipzig ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman ekibi Leipzig ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
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