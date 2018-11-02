Galatasaray, bu akşam sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için Türk Telekom Stadyumu’na doğru yola çıktı.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Sarı-kırmızılı takım, bu zorlu müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Türk Telekom Stadyumu'na gitmek üzere yola çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında tesislerden ayrılan Galatasaray kafilesini bir grup taraftar uğurladı.