Galatasaray kafilesi stada hareket etti
Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Galatasaray kafilesi stada hareket etti.
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