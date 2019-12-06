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"Galatasaray ilk yarıyı Fenerbahçe'nin üzerinde bitirebilir"

Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler tam 6 golün atıldığı maçta rakibini 4-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. A Spor yorumcusu Evren Turhan, Takım Oyunu programında Süper Lig'in gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Turhan, "Galatasaray ilk yarıyı Fenerbahçe'nin üzerinde bitirebilir." ifadelerini kullandı.

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06 Aralık 2019 , Cuma
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