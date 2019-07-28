Galatasaray Falcao ile anlaştı iddiası! İşte yıllık ücreti...
Ryan Babel, Micheal Seri gibi isimleri resmi olarak açıklayan Galatasaray’da forvet bölgesi için takviye çalışmaları devam ediyor. Diagne'nin takımdan ayrılması beklenirken, sarı-kırmızlılı ekibin transfer listesinin başında bulunan isim Radamel Falcao konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.Kendisine gelen teklifleri değerlendiren Falcao'nun Monaco'daki geleceği önümüzdeki saatlerde belli olacak. Galatasaray'ın Falcao'ya 5 milyon Euro'dan 4 yıllık teklif yaptığı ileri sürüldü.
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