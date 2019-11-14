Galatasaray Ekolig'de zirvede

FENER ÇIKIŞTA, KARTAL İNİŞTE

Ligde son iki sezonun şampiyonu olan G.Saray, bu başarısının karşılığını gelirde de aldı. Sarı kırmızılı kulüp, 2017-18 sezonunda 517.2 milyon TL olan gelirini, 2018-19 sezonunda yüzde 76 artırarak 908.5 milyon TL'ye yükseltti ve hem sahada hem de finansal tabloda en çok kazanan takım oldu. · F.Bahçe, geçen sezon ligi 6. bitirmesine rağmen gelir sıralamasında 2. sırayı aldı. 2017-18 sezonunda 514.2 milyon TL kazanan sarı lacivertliler, geçen sezon yüzde 35'lik artışla 694.3 milyon TL'yi kasasına koydu. · 2017-18 sezonunda 729.1 milyon TL gelirle 4 büyükler arasındaki finansal yarışta birinci olan Beşiktaş, 2018-19 sezonunda yüzde 15 oranında gelir kaybı yaşayarak 622.7 milyon TL kazandı. Siyah beyazlılar, finansal tablolarda zirveden 3. sıraya geriledi.

TRABZON DA YÜKSELİŞTE

Trabzonspor ise aynı periyotta gelirlerini yüzde 55 oranında artırarak 205.4 milyon TL'den 318.3 milyon TL'ye yükseltti. Bordo mavili kulübün en fazla gelir artışı ticari gelir kaleminde oldu. 2017-18 sezonunda ticari gelirleri 78.3 milyon TL olan Trabzonspor, geçen sezon bu rakamı 2'ye katlayarak 154.4 milyon TL'ye ulaştı.

MAÇ GÜNÜ GELİRİ DE ARTTI

2017-18 sezonunda 396.3 milyon TL olan maç günü gelirleri, geçen sezon yüzde 24 yükselerek 491.1 milyon TL'ye ulaştı. 165.8 milyon TL maç günü geliri elde eden G.Saray bu alanda da zirvede yer alırken, F.Bahçe 139.9 milyon, Beşiktaş 97.5 milyon, Trabzon ise 23,3 milyon TL gelir sağladı.

SÜPER LİG MAÇLARINI GEÇEN SEZON 4.1 MİLYON KİŞİ STATTA İZLEDİ

Süper Lig'de son iki sezonda oynanan 612 karşılaşmayı toplam 8.1milyon kişi statlarda seyretti. Bu rakamın 4.2 milyonu geçen sezon oynanan 306 maça ait. Süper Lig, maç başı seyirci ortalamasında da ciddi bir yükseliş içerisinde... 2017-18 sezonunda 12 bin 821 olan seyirci ortalaması, 2018-19 sezonunda 13 bin 939'a ulaştı. Ligin seyirci şampiyonu ise Galatasaray oldu (ortalama 36 bin 93)