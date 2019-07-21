Galatasaray Diagne'nin satışını bekliyor
Forvet ve orta saha transferi için bonservis gelirine ihtiyaç duyan Galatasaray, Diagne'nin kendisini isteyen Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmasını bekiyor.
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