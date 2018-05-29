Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz "İnşallah Beşiktaş gibi..."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mazbata töreni sonrası merak edilenleri yanıtladı
Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Mustafa Cengiz: UEFA ile her gün görüşüyoruz. UEFA, Fenerbahçemize Beşiktaşımıza nasıl yaklaştıysa bize de aynı şekilde yaklaşıyor.
İnşallah Avrupa'da Beşiktaş performansı sergileriz.
Sürekli buraya gelip mazbata alıyoruz. İnşallah 3 yıl görevimiz devam eder.
Hocamız göreve geldiğinde "Ben dünyanın en rahat teknik direktörüyüm, kulübede oyuna alacağım 3 isim var. Zorlanmıyorum." dedi.
'Grey Weekend' yapıyoruz. Tüm taraftarlarımıza sesleniyorum. Mağazalara koşun. Lütfen localara ve kombinelere de hücum edin ve tüketin diyorum.
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