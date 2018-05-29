Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz "İnşallah Beşiktaş gibi..."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mazbata töreni sonrası merak edilenleri yanıtladı

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Mustafa Cengiz: UEFA ile her gün görüşüyoruz. UEFA, Fenerbahçemize Beşiktaşımıza nasıl yaklaştıysa bize de aynı şekilde yaklaşıyor.

İnşallah Avrupa'da Beşiktaş performansı sergileriz.

Sürekli buraya gelip mazbata alıyoruz. İnşallah 3 yıl görevimiz devam eder.

Hocamız göreve geldiğinde "Ben dünyanın en rahat teknik direktörüyüm, kulübede oyuna alacağım 3 isim var. Zorlanmıyorum." dedi.

'Grey Weekend' yapıyoruz. Tüm taraftarlarımıza sesleniyorum. Mağazalara koşun. Lütfen localara ve kombinelere de hücum edin ve tüketin diyorum.