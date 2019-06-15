Galatasaray Banega için şartları zorluyor
Ever Banega'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Sevilla ve yıldız futbolcuyla yapılan pazarlıkları sürdürüyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fatih Terim'den Diagne ve Belhanda kararı!
- Galatasaraylı yıldızla dalga geçip özür diledi
- Galatasaray dünyada ikinci! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!
- Türkiye'nin en marka kulübü açıklandı!
- Flaş gelişme! "Arda Turan Cimbom'a dönüyor"
- Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...
- Talisca Galatasaray'a cevabını verdi!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.