Futbolun kalbi Erzurum'da atacak | Video haber
Futbol takımları için ulaşım, iklim ve konaklama bakımından dünyada en elverişli alanlardan birine kurulan Erzurum Yükek İrtifa Kamp Merkezi bu yıl 60'dan fazla takıma ev sahipliği yapacak. A Spor ekibi sizler için kamp merkezini gezdi...
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