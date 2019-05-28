Fırtına'dan Schalke'ye Novak vetosu
Trabzonspor, Çek futbolcu Novak için alman ekibi Schalke'nin yaptığı teklifi değerlendirmeye almadı.
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