Fırtına'dan golcü atağı | Video haber
Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte golcü transferi için düğmeye bastı. Bordo mavililerin listesinde 4 isim var...
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