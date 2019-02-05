Fırtına kupada avantaj peşinde
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor'u konuk edecek. Bugün saat 20:30'da başlayacak mücadele A2'den naklen ekranlara gelecek.
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