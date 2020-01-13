Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
Almanya'yı 3-0 yenerek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yurda döndü.
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