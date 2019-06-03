Fikret Orman şampiyonluğa inanıyor
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezon şampiyonluğa ulaşacaklarına inanıyor.
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